Tientallen voetballertjes bevrijd van mensenhandelaren in Portugal

De slachtoffers komen uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika en werden volgens lokale media vastgehouden op het complex van een voetbalschool in de buurt van Famalicão in het voetbalgekke land. Er zijn mogelijk nog veel meer slachtoffers in het spel. Over het motief is vooralsnog niets bekend. In lokale media wordt beweerd dat een van de verdachten Mário Costa is, de voorzitter van de Portugese voetbalbond. Costa ontkent iets illegaals te hebben gedaan, maar is wel uit zijn functie gestapt.

Staatssecretaris voor Jeugd en Sport Joao Paulo Correia noemde het ronselen van de voetballers „onacceptabel en schokkend.” Hij zei dat de jongelingen werden ’gegeseld’ en hun mensenrechten geschonden. De politicus verzekerde dat maatregelen zullen worden genomen om mensenhandel in de sport te bestrijden.

’Contract beloofd’

Volgens Portugese media werden de jongeren naar de regio Braga gelokt met beloftes over voetbalcontracten bij vooraanstaande clubs na een opleiding in een trainingsinstituut in Portugal. Ouders betaalden daar 600 tot 1300 euro per maand voor. De jeugdspelers moesten hun paspoorten afgeven en mochten veelal niet van het complex met een kostschoolregime af.