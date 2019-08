Tiener meldt zich na steekpartij in Oisterwijk

Burgemeester Hans Janssen kwam poolshoogte nemen na het incident. Ⓒ TOBY DE KORT

OISTERWIJK - Een 15-jarige jongen uit Tilburg heeft zich dinsdagavond op het politiebureau gemeld na een steekpartij in Oisterwijk (Noord-Brabant). Daarbij vielen twee slachtoffers van 17 en 18 jaar oud. De tiener vluchtte na de steekpartij dinsdagmiddag, maar gaf zichzelf uren later alsnog aan. Hij is gearresteerd, meldt de politie woensdag.