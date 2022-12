Ruime meerderheid voor nieuw pensioen in zicht, Schouten plaveit weg voor links

Die steun van de PvdA en GL is nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De Tweede Kamer debatteerde donderdagavond voor het laatst over de wet die de hervorming van 1500 miljard aan pensioenvermogen moet regelen. Komende week moet er dan gestemd worden, de kans is groot dat de PvdA en GL dan voor de wet zullen stemmen.

De partijen hadden, ondanks hun handtekening onder het pensioenakkoord, nog een flink wensenlijstje ingediend bij Schouten om hen aan boord te houden. Ze willen een harde doelstelling in de wet om het aantal werknemers zonder pensioenopbouw te halveren, dat jongeren al vanaf hun 18e in plaats van 21e pensioen gaan opbouwen en dat uitzendkrachten ook vanaf hun eerste werkdag al gaan sparen voor hun oude dag.

Henk Nijboer (PvdA) en Frank Wassenberg (PvdD) voorafgaand aan het debat. Ⓒ ANP

’Voordeel van de twijfel’

„Als die dat halen, vind ik dat heel belangrijk”, geeft PvdA-Kamerlid Nijboer het gewicht van die wensen aan. En minister Schouten is bereid de rode loper voor hem en GL uit te rollen, ze geeft groen licht voor de linkse plannen. Als een meerderheid van de Tweede Kamer ook meebuigt met de voor de PvdA en GL belangrijke wensen, zullen die partijen in elk geval voor de pensioenwet stemmen, liet Nijboer donderdagavond weten. Maatoug zei ernaar te neigen de wet het ’voordeel van de twijfel’ te geven.

Kritiek

Het debat donderdagavond was de laatste kans voor de partijen die pertinent tegen de wet zijn om die kritiek nog een keer op tafel te leggen en de PvdA en GL aan hun zijde te krijgen. „De minister creëert expres onduidelijkheid”, fulmineerde SP-Kamerlid Bart van Kent. Hij hekelde de onzekerheid die het nieuwe pensioen volgens hem veroorzaakt.

PVV-Kamerlid De Jong diende zelfs een motie van wantrouwen in tegen minister Schouten, die ze meewarig met haar hoofd schuddend incasseerde.

De publieke tribune tijdens het debat. Ⓒ ANP

Op de publieke tribune ging de kritiek er wel als zoete koek in, de oppositie-Kamerleden konden geregeld op applaus rekenen. Na herhaaldelijke waarschuwingen werd een enkeling zelfs even van de tribune verwijderd, omdat het niet toegestaan is om ’tekenen van goed- of afkeuring te geven’.

Daar lieten de, veelal seniore, bezoekers zich niet door afschrikken. Toen VVD-Kamerlid Smals de voordelen opsomde die het nieuwe pensioenstelsel volgens hem oplevert, werd hij brommend begeleid door een man op de tribune: „Leugen. Leugen. Weer een leugen.”