GGD Middenmeer komt vier AstraZeneca-vaccins tekort, mogelijk verwisseld met ander vaccin

De GGD weet niet zeker óf het is gebeurd, maar omdat de kans aannemelijk wordt geacht worden vandaag (dinsdag 15 juni) bijna driehonderd mensen gebeld. Het gaat om personen die vrijdag 11 juni tussen 16.45 en 18.30 uur een vaccinatie hebben gekregen in Middenmeer. Op andere tijdstippen en op andere GGD-vaccinatielocaties heeft iedereen het vaccin gekregen waarvoor men was ingepland.

AstraZeneca

De mogelijk onjuiste vaccinatie kwam aan het licht, toen aan het einde van de dag bleek dat vier AstraZeneca-vaccins te kort waren in het voorraadbeheer van de locatie Middenmeer. Dat kan erop duiden dat vier mensen in plaats van de geplande vaccinatie met Moderna, zijn gevaccineerd met AstraZeneca. GGD Hollands Noorden betreurt het incident. Inmiddels zijn maatregelen getroffen om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen.

GGD Hollands Noorden heeft dit incident gemeld aan de Inspectie voor Volksgezondheid. In overleg met de inspectie worden alle betrokken die binnen genoemd tijdvak zijn gevaccineerd gebeld en geïnformeerd. Het telefoontje heeft een preventief karakter.

Volgens arts Infectieziektebestrijding Roland de Nijs geeft AstraZeneca in zeer zeldzame gevallen een ernstige bijwerking (bloedstolsels in combinatie met een te kort aan bloedplaatjes). „Dit kan voorkomen bij ongeveer een op de 50.000 gegeven prikken. Wij bellen de mensen op om hen te attenderen op de onjuiste vaccinatie. Mochten er bijwerkingen ontstaan, en die kans is klein, dan adviseren wij gelijk contact op te nemen met de huisarts en niet te wachten tot bijvoorbeeld de volgende dag”, zo zegt De Nijs.

Huisartsen zijn inmiddels door de GGD op de hoogte gebracht van de mogelijk onjuiste vaccinatie.