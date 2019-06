België haalt vijf kinderen en een volwassene terug uit Syrië

België haalt zes kinderen van IS-gangers terug uit Syrië, waaronder een volwassene. De zuiderburen hebben daarvoor net als Nederland afspraken gemaakt met de Koerdische autoriteiten in de regio.

Vier van de in België geboren kinderen zijn ouder dan 10 jaar, terwijl de regering tot nu toe had gezegd alleen kinderen onder die leeftijd te willen terughalen. “Hun ouders hebben onvergeeflijke fouten gemaakt, maar de kinderen hebben daar niet voor gekozen en zitten nu in verschrikkelijke omstandigheden”, aldus vicepremier Alexander De Croo.

Een van de zes is net 18 jaar geworden. Zij was door haar vader ontvoerd en zou worden uitgehuwelijkt aan een IS-strijder. Het gaat volgens persbureau Belga verder om drie jongens van 6, 8 en 14 jaar van dezelfde moeder uit Brussel en een jongen van 14 en zijn zus van 10, eveneens uit de Belgische hoofdstad. De vader van een van de kinderen verblijft in België. Het kind was door zijn moeder ontvoerd.

De Belgische veiligheidsdiensten zien geen onaanvaardbare risico’s. Het zestal krijgt speciale begeleiding zodra ze op Belgische bodem zijn.

Naar schatting verblijven nog zo’n zestig Belgische kinderen in Koerdische kampen in Syrië, maar er zijn voorlopig geen plannen hen terug te halen. Dat geldt zeker voor volwassenen die ervoor hebben gekozen deel uit te maken van terreurbeweging IS.