Standaard plastic bestek mee in verzorgingstas van de kinderen Eerste dag verbod op gratis plastic bekertjes en bakjes: ‘Plastic is goed’

Door Paul Bots Kopieer naar clipboard

Christopher en Judia zijn allang blij dat ze in Nederland geen houten vorkjes krijgen. Ⓒ Lé Giesen

Venlo - „Gelukkig hebben ze hier nog plastic vorkjes.” Ja, Christopher en Judia beseffen best dat het vreemd klinkt. Maar het Duitse paar kan écht genieten van het plastic waarin het zojuist de kibbeling heeft ontvangen op de weekmarkt in Venlo. „Bij ons is dat plastic al een half jaar weg en krijg je vaak van die houten vorkjes en lepeltjes. Dat smaakt gewoon niet. Het heeft een verkeerd tonggevoel”, gruwelt Judia.