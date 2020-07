Eis: ’beroepscrimineel’ moet 51 miljoen terugbetalen

De door de aanklager als „beroepscrimineel” getypeerde man is veroordeeld voor witwassen, het voorbereiden van drugssmokkel en er kan 135 kilo cocaïne in Peru aan hem worden gelinkt. Hij had een bedrijf in de Verenigde Arabische Emiraten dat zogenaamd auto’s exporteerde, maar volgens het OM puur was opgezet voor het witwassen van crimineel geld.

Het OM telde vijftig bankrekeningen en veertien creditcards van de man, die miljoenen zou hebben betaald aan andere criminelen. Ook investeerde hij miljoenen in vastgoedprojecten in Nederland, Spanje en Nicaragua, terwijl hij tussen 2000 en 2011 geen legale inkomsten had. Het OM telt een eindvermogen van 34 miljoen en betalingen van ruim 16 miljoen, waardoor het eindbedrag uitkomt op 50,8 miljoen euro.

Uitspraak op 3 september.