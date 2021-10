Brrr, eerste landelijke vorst aan de grond gemeten: min 0,9 graden

Tot de eerste landelijke vorst van het seizoen is het nog niet gekomen, aldus Weer.nl. Daarvoor moet het op de normale waarnemingshoogte van 1,5 meter in De Bilt afkoelen tot onder het vriespunt en dat is nog niet gebeurd. Eerder deze maand, in de nacht van 15 op 16 oktober, gebeurde dat regionaal al wel. In Twente en Noord-Limburg werd het toen respectievelijk -0,5 graden en -0,6 graden.