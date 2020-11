Drie arrestaties voor megapartij van 4500 kilo coke

Overzichtsbeeld van de aangetroffen cocaine. Ⓒ Politie

AMSTERDAM - De politie heeft drie verdachten opgepakt voor de partij cocaïne van 4500 kilo die in april in Vlissingen werd ontdekt. Een van hen zat al vast. De politie kreeg ze in het vizier door logistiek onderzoek. Deze week startte een campagne tegen criminele infiltratie van de transportsector.