Amsterdams restaurant kreeg vorige maand een Michelinster en moet nu definitief dicht

„We zijn allemaal intens teleurgesteld. We hebben heel hard gewerkt, maar hebben het tij niet meer kunnen keren na de coronaperiode en de uiteindelijke ongeschiktheid van onze locatie. Dat we op de valreep deze prachtige waardering ontvingen voor het restaurant waar we allemaal zo in geloven, maakt het extra complex”, aldus Koster.

Vanderveen was in april een van de zeventien nieuwe restaurants die een Michelinster kregen. In totaal had ons land toen twee restaurants met drie sterren, 20 met twee sterren en 103 restaurants met één ster.