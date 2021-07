Collega Cees Koring ’in shock’: ’Kogels! Wat een schoften, het lijkt Sicilië wel’

Herinneringen komen meteen boven. „Van de Haagse stadsredactie kwam Peter op de Amsterdamse stadsredactie. Ik zat op reportage en we werden een team door een verhaal over huisjesmelkers. Hij was een twintiger, ik een dertiger. Iemand als hij had ik nog nooit meegemaakt, een opkomend verslaggevertje dat zo gedreven, bevlogen en vasthoudend was. Al snel vormden we een koppel. Met graven gingen we tot op de bodem, eerder hielden we niet op.”

„We rolden van de ene grote zaak in de andere, het gíng maar door, week in week uit. We legden de praktijk van een Amsterdamse huisjesmelker bloot die miljonair werd over de ruggen van zijn huurders en een racingteam op Zandvoort opzette. Eén van die lui had de bijnaam Pimmetje Paf omdat hij altijd met een pistool op zak liep. We ontrafelden de fraudezaak bij de Slavenburgbank waarbij de directie werd gearresteerd. Notaris Josje Slis-Stroom die werd opgelicht door de bekende Ari Olivier. Samen losten we de ontvoering van Maup Caransa op. De politie had het nakijken terwijl wij alle verdachten met naam en toenaam in de krant hadden. En dan waren er nog al die moordzaken.”

Hecht duo

Gedurende een jaar of vijf waren Cees Koring en Peter R. de Vries een hecht duo. „We speelden altijd good cop-bad cop, was hij – natuurlijk – de kwaaie pier met de vervelende, scherpe vragen en ik de aardige man die alles suste. En zo kregen we alle informatie altijd los. Peter laat nooit los, opgeven is geen optie. In zijn werkkamer staan dikke dossiers van alle zaken waar hij ooit aan gewerkt heeft, met alle details, secuur tot in de puntjes. Bewonderenswaardig. Nicky Verstappen, Tanja Groen, de Puttense moordzaak...”

„Onderzoeksjournalistiek en misdaadverslaggeving stonden in de jaren tachtig nog in de kinderschoenen. Wij waren pioniers. Door Peters optredens op tv heeft hij ons vak een gezicht gegeven en naar een hoger plan getild.”

’Liever in de sportschool’

Cees Koring last een verdrietige pauze in. „Onze band is altijd gebleven, ook toen Peter al lang weg was bij De Telegraaf. Gezellig een biertje drinken met hem? Uitgesloten, Peter is en blijft serieus. En hij zit liever in de sportschool dan op een barkruk. Maar we hebben regelmatig contact, dan gaat het over ’weet je nog van toen en toen’.”

Nog een herinnering: „Peter werd zelf op een gegeven moment ontvoerd, meegenomen door een crimineel met wie hij een afspraak had. Die probeerde hem te drogeren, maar Peter wist slinks de rollen om te draaien, zijn ontvoerder te bedwelmen en zo bevrijdde hij zichzelf. Dat is hem ten voeten uit.”