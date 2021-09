Podcast met Saskia Belleman De heftigste momenten van MH17-proces: ‘Verdriet is nauwelijks te bevatten’

Kopieer naar clipboard

Nu de nabestaanden van de MH17-ramp hun verhaal doen in de rechtbank wordt het eigenlijk pas echt duidelijk waar het proces om draait: de 298 mensen die op de meest gruwelijke wijze om het leven zijn gekomen. In een nieuwe aflevering van de podcast De Zaak Ontleed bespreken rechtbankverslaggever Saskia Belleman en presentator Wilson Boldewijn de meest emotionele momenten in de strafzaak. Saskia is door de verhalen geraakt: „Het is net alsof je bij een crematie zit en dat tien dagen lang.” Ook wordt er uitgebreid ingegaan op het bewijs, de verdachten en de misinformatie van de Russen.