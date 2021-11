Blok: nu geen maatregelen om Shell hier te houden

Blok zegt in de Tweede Kamer dat hij zondagmiddag van Shell kreeg te horen dat het bedrijf het hoofdkantoor wil overhevelen naar het Verenigd Koninkrijk. Diezelfde avond zat Blok nog in een conference call met het bestuur van Shell. „Om een toelichting te vragen en onze treurnis uit te spreken”, zegt Blok. Want het vertrek van het hoofdkantoor is volgens hem een ’gevoelig verlies’.

Blok pakte daarom samen met staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) maandag ook de telefoon om een aantal partijen te bellen ’om te peilen hoe zij daar tegenaan kijken’. Maar voorlopig is daar niks uit gekomen waarmee het kabinet Shell toch hier hoopt te houden. Blok: „Op dit moment geen sprake van concrete maatregelen die wij voornemens zijn te nemen.”

Pas na vragen van PvdA-Kamerlid Van Dijk geeft Blok aan dat het kabinet daarbij ook polste of de Kamer wel wat voelde voor het alsnog schrappen van de dividendbelasting, een politiek zeer gevoelig onderwerp. Maar volgens Shell-topman Ben van Beurden is die taks een belangrijke reden om te verkassen, omdat het VK die niet rekent. „Ik kan bedrijf en aandeelhouders niet verwijten dat ze zeggen: dat vinden we ongemakkelijk”, zegt Blok. „Dus dat was ook een belangrijk onderwerp in de gesprekken die Vijlbrief en ik gevoerd hebben.” Maar het is volgens de minister geen ultieme eis vanuit Shell geweest: „Er is nooit sprake geweest van: als jullie dit niet doen, dan dit.”

De minister vindt het niet raar dat het plan om de dividendtaks te schrappen, dat aan het begin van Rutte III na grote politieke druk sneuvelde, alsnog op tafel is gekomen nadat Shell heeft verteld zijn biezen te pakken. Blok: „Het zou zeer te verwijten zijn als het kabinet na die mededeling met de benen achterover was gaan zitten en zeggen: laat het maar gebeuren.”