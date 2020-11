Bonje in Voorburg om buurtkerstboom

Bewoners van de Van Geusaustraat zorgen al jarenlang probleemloos voor een kerstboom in de gezamenlijke tuin. „Iedereen kan er vanuit z’n eigen woning van genieten en zeker in deze moeilijke tijd is de boom heel welkom”, vertellen initiatiefnemers Miranda Dijkhuizen en Jacco Broers.

Boa’s

Broers, die hovenier is, zorgde ervoor dat de kerstboom met gebruik van staalkabels zo vast kwam te staan als een huis. De wijkagente postte van de operatie intussen foto’s op Instagram.

De verbijstering was dan ook groot toen er twee boa’s naar de kerstboom stonden te kijken. „Ze zeiden dat er iemand had geklaagd en dat we een vergunning nodig hebben, omdat de boom anders weg moet. Dat verbaast ons, want op de gemeentesite staat dat dit voor kleine evenementen niet hoeft”, zegt Dijkhuizen, wier kerstpret meteen als sneeuw voor de zon verdween.

Vergunning

De gemeente Leidschendam-Voorburg laat weten dat er een vergunning nodig is ’met het oog op de veiligheid’. „Als er gegraven wordt, kunnen er kabels of leidingen liggen. De kerstboom mag ook niet omwaaien en de verlichting moet brandveilig zijn”, aldus een woordvoerster.

Wijkvertegenwoordiger Ap de Heus vraagt zich af waarom de gemeente steevast de oren laat hangen naar een enkele klager. „Onlangs is er ook al stampij gemaakt over het geluid van de kerkklokken omdat één persoon had geklaagd. Laten we in deze tijd wat verdraagzamer zijn naar elkaar.”

Volgens de gemeente is er inmiddels contact opgenomen met de initiatiefnemers, zodat de vergunning alsnog kan worden geregeld. De buurtbewoners lieten dinsdagavond echter weten nog niets van het stadhuis te hebben gehoord. „Voor ons hangt de kerstboom dus nog aan een zijden draadje helaas”, aldus Dijkhuizen.