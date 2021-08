Politie vermoedt misdrijf na vondst lichaam Breedenbroek

Het slachtoffer is waarschijnlijk een man van buitenlandse komaf en hij woonde naar verwachting van de politie ook niet in de omgeving van Breedenbroek. De oorzaak van het overlijden is nog onbekend, maar de politie zegt rekening te houden met een misdrijf.

De politie kreeg de melding vrijdagochtend vroeg binnen. De politie zoekt camerabeelden en mensen die tussen donderdagavond 17.00 uur en vrijdagochtend 07.00 uur in de omgeving van de Aa Strangrondweg, het Beggelderpad of de N317 in Breedenbroek waren.

Het Team Grootschalige Opsporing doet onderzoek naar het overlijden en de identiteit van de man.