Burgemeester Helmond schrijft ouders brief: uw kind riskeert boete van 4350 euro

Ⓒ ANP/ HH

HELMOND - Burgemeester Elly Blanksma - van den Heuvel van Helmond heeft de ouders van een groep jongeren die vuurwerkoverlast heeft veroorzaakt in de stad een brief gestuurd. Ze laat weten dat hun zoon of dochter een officiële waarschuwing krijgt. Als de kinderen opnieuw in de fout gaan, wacht hen een boete van maximaal 4350 euro. Ze wijst de ouders er ook op dat het Openbaar Ministerie een boete of een taakstraf kan opleggen of een zaak zelfs, afhankelijk van de feiten en omstandigheden, voor de rechter kan brengen.