Lichaam gevonden in zoektocht naar vermiste man in Wapenveld

Zondagmorgen werd de fiets van de man aangetroffen langs de waterkant. Ⓒ News United

WAPENVELD - Er is zondagmiddag een stoffelijk overschot aangetroffen in het Apeldoorns Kanaal in Wapenveld. Mogelijk gaat het om de 80-jarige man die sinds zaterdag wordt vermist, aldus de politie.