Trouwen met balkonscène? ’Paleis op de Dam moet stadhuis worden’

Premium Buitenland

Is Rusland zijn posities aan het versterken in Cherson? ’Het zwaarste gevecht moet nog komen’

Meer dan 70.000 burgers zijn in een week tijd uit hun huizen vertrokken in de Oekraïense regio Cherson. Spreken we nu over een lege spookstad, of zit het gebied vol militairen die zich klaarmaken voor de strijd? „Het zwaarste gevecht moet nog komen.”