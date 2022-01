Soedan ’op weg naar een ramp’

Hamdok, van huis uit econoom en internationaal zeer gerespecteerd, vreest dat het land afstevent op een ramp nu er geen consensus is bereikt tussen de diverse civiele en militaire groeperingen in het land. Na een militaire coup in oktober waarbij Hamdok onder huisarrest werd geplaatst werd er een deling van de macht overeengekomen tussen politici en militairen en mocht Hamdok weer op het toneel terugkeren.

Protesten

De deal met de militairen was dat Hamdok aan het hoofd zou komen van een regering van technocraten die werk zou maken van nieuwe verkiezingen. Maar vanaf het begin af aan waren er luidruchtige protesten tegen de rol van het leger die vaak bloedig werden onderdrukt. Sinds de autoritaire president Omar al-Bashir in 2019 werd afgezet is het onrustig in het land.

Abdalla Hamdok Ⓒ EPA

Met het terugtreden van Hamdok komt alle macht weer in handen van het leger te liggen dat internationaal steeds meer geisoleerd komt te staan. Zo hebben onder meer de Verenigde Staten de militaire leiders gewaarschuwd geen geweld te gebruiken tegen de anti-leger demonstranten. In de afgelopen weken gingen haast dagelijks duizenden Soedanezen de straat op, protesten die naar schatting zo’n 50 mensen het leven hebben gekost.

Leger

Het terugtreden van Hamdok is een flinke klap voor het leger dat zo gehoopt had internationaal wat respect te krijgen en daarmee ook economische hulp. Soedan zucht onder hoge inflatie, voedsel-, brandstof- en medicijnentekorten. Gevreesd wordt nu dat het land afglijdt naar ofwel een autoritair regime net zoals vroeger, waarmee de kans op de status van paria-staat zoals onder Bashir weer toeneemt, ofwel dat het land terecht komt in een bloedige strijd tussen de talloze facties.