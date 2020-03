Griekenland accepteert tijdelijk geen asielaanvragen, opnieuw rellen

Aanleiding is een dreigende stroom van vluchtelingen die vanuit Turkije via Griekenland Europa binnen willen. Duizenden migranten zijn inmiddels richting de Turks-Griekse grens getrokken. Zij gingen op weg nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan had gezegd dat hij migranten die naar Europa willen niet meer zal tegenhouden.

De grenspolitie heeft zondag voor de tweede dag op rij mensen gearresteerd die vanuit Turkije illegaal de grens wilden oversteken. De politie gebruikte traangas tegen een groep van vijfhonderd immigranten die met stenen gooiden bij pogingen de grens over te komen.

Hoeveel aanhoudingen precies zijn gedaan is onbekend. Zaterdag zijn ook al 66 mensen aangehouden.

Tienduizenden aspirant-migranten

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zouden zeker 13.000 migranten klaarstaan langs de Turks-Griekse grens in een poging om verder Europa in te komen. Turkije meldde eerder dat het tienduizenden immigranten had doorgelaten richting Europa en dat 18.000 mensen de grens daadwerkelijk zijn overgestoken, maar dat aantal wordt door alle andere partijen ontkend.

De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, gaat dinsdag persoonlijk kijken bij de Turks-Griekse grens. Hij kondigde zondag via Twitter aan dat hij samen met de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis naar het gebied zal gaan, bij wijze van „steun voor de Griekse inspanningen om de Europese grenzen te beschermen.”