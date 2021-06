Kurz woedend over lustmoord door Afghanen

„Dit maakt ons woedend”, zei Kurz in een reactie. „De reden is dat asielzoekers die zeggen bescherming nodig te hebben, misdaden begaan. Vaak gaat het om geweld tegen vrouwen of kinderen.”

Twee jonge Afghanen van 16 en 18 zijn gearresteerd in verband met de moord. Volgens Kurz is inmiddels ook een derde verdachte vastgezet. Ze zouden de 13-jarige Leonie seksueel hebben misbruikt in de Weense wijk Donaustadt. De 18-jarige hoofddader was al drie keer veroordeeld en kwam net uit de gevangenis. Zijn vluchtelingenstatus is hij inmiddels kwijt.

Verzwijgen

Kanselier Kurz, die tot voor kort met de extreem-rechtse FPÖ regeerde, wil „criminele buitenlanders het land uitzetten”, zo liet hij weten: „We moeten niet tolerant zijn als het om geweld tegen vrouwen gaat.” Hij mikte vooral op „Afghaanse en Tsjetsjeense” asielzoekers: „We mogen niks verzwijgen.”

Daarmee doelde hij op Duitsland, waar een Afrikaanse vluchteling in het Beierse Würzburg afgelopen weekeinde drie vrouwen doodde en talrijke anderen met een mes verwondde, en waar de Duitse regering van kanselier Merkel en Duitse media dagenlang het overduidelijke islamitische motief verzwegen.