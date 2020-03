Echtpaar overlijdt binnen 24 uur na elkaar door coronavirus

„Rina was hier verantwoordelijk voor lief en leed. Dat wil zeggen dat ze de leuke dingen organiseerde, maar ook legde ze bezoekjes af aan 90-jarigen of ging langs als er ergens een sterfgeval was. Ze stuurde ouderen altijd kaartjes, hield alles bij. Rina was zo actief hier, we gaan haar vreselijk missen”, zo laat Jolande Gremmen van de Katholieke Ouderen Bond weten aan Hart van Nederland.

Twee weken geleden was er nog weinig met het echtpaar aan de hand. „Mijn ouders waren eerst wat grieperig, maar vorige week zondag werden ze opeens zó ziek. Vooral mijn vader, maar hij wilde niet in het ziekenhuis tussen de coronapatiënten liggen”, zo vertelt dochter Jessica, die zelf in quarantaine zit, aan De Gelderlander. „Volgens de huisarts was de kans ook wel heel klein dat ze corona hadden. Waar hadden ze dat nou moeten oplopen?”

Daarna ging het snel slechter met Rien en moest hij toch naar het ziekenhuis, waar werd vastgesteld dat hij het virus had. Artsen gingen er vanuit dat Rina ook besmet was, ze werd niet meer getest. Het echtpaar wilde niet aan de beademing, Rina overleed als eerste. Rien werd in slaap gebracht, hij wilde samen met zijn Rina gaan. „Dit gaan we doen.”

De uitvaart zal door het coronavirus in kleine kring plaatsvinden. „Op een later moment gaan we zeker een herdenking voor haar organiseren hier in Alverna”, aldus Gremmen.