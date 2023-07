Dieven maken gat in pand naast juwelier en roven fortuin aan goud en juwelen

In weinig of geen tijd maakten de dief of dieven – want met hoeveel ze waren, is onduidelijk – een fortuin aan goud en juwelen buit. De daders maakten een groot gat in de muur van een aangrenzend leegstaand gebouw. Het erg vervallen pand is nauwelijks afgesloten, de dieven hadden dan ook vrij spel. In de scheidingsmuur werd op manshoogte een voldoende groot gat gemaakt om bij de juwelierszaak zonder kleerscheuren te kunnen binnendringen. Vervolgens werden de vitrines zonder slag of stoot leeggeroofd.

Op camerabeelden is te zien hoe de daders te werk gingen. De diefstal gebeurde woensdagavond in een mum van tijd. Hij werd pas donderdagochtend vastgesteld, toen vader Ludwig de juwelierszaak zou openen, omdat zoon Urs op vakantie is. Ludwig is net als zijn zoon te zwaar onder de indruk om het verhaal te doen. „De schade is niet alleen materieel, maar ook mentaal”, zegt hij. „Urs studeerde voor goudsmid en horlogemaker en nam vijf jaar geleden de zaak in eigen handen. Hij is te geshockeerd om te reageren.”