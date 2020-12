Biden wil inauguratie ’extreem beperkt’ houden

Het presidentiële inauguratiecomité heeft na overleg met gezondheidsfunctionarissen besloten geen grote massa’s op de National Mall bij het Witte Huis en het Capitool toe te laten. Normaal zitten veel genodigden bijeengepakt in de openlucht bij het Amerikaanse parlement. Het evenement trekt ook honderdduizenden belangstellenden. Biden en aanstaand vicepresident Kamala Harris zullen er wel de eed afleggen, waarbij „stevige gezondheid- en veiligheidsprotocollen” worden gehanteerd.

Het Amerikaanse centrum voor ziektepreventie (CDC) adviseerde in april geen massale bijeenkomsten te houden vanwege de gezondheidsrisico’s.

De traditionele parade na de inauguratie zal er ook heel anders uitzien, maar daarover heeft het comité nog geen details naar buiten gebracht. Biden zal een toespraak houden nadat hij als 46e president is beëdigd, onder meer over de strijd tegen het virus.

Hij sprak eerder de hoop uit dat Trump van de partij is. Die heeft Bidens zege nog altijd niet erkend. Het is nog onduidelijk of Trump Biden en diens vrouw uitnodigt in het Witte Huis voorafgaand aan de machtsoverdracht.