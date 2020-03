Snelheidslimiet op rijstvlies

„Wij hebben duurzaamheid hoog op de agenda staan en willen zo min mogelijk afval produceren. Het gebruik van deze zogeheten ’bio-based’ verkeersborden past goed in dat streven”, zegt Diederik Fleuren van RWS.

„Er zijn er nu 300 gebruikt en ik verwacht dat dit nog maar het begin is van een grote verandering in het bordenlandschap.”

Op dit moment zijn de meeste verkeersborden nog van het milieubelastende aluminium vervaardigd.

„Maar de transitie met het gebruik van natuurlijke producten als onder andere rijstvlies en ook bamboe is een ontwikkeling die wij toejuichen. Zolang het maar recyclebaar is en het milieu niet belast”, aldus Fleuren.

Het idee van de verkeersborden van rijstvlies komt van Rolf Lebbink, eigenaar van Textline Reclamecentrum. „Ik was op zoek naar milieuvriendelijk materiaal voor informatiepanelen die wij vaak gebruiken voor buitenreclame. Toen stuitte ik op een uniek en circulair plaatmateriaal, wat voor 60% gemaakt is van rijstvliesjes, het afvalproduct van het meest gegeten voedsel wereldwijd.”

„Als je dat mengt met 22% steenzout en 18% minerale olie krijg je bijzonder materiaal dat 100 procent recyclebaar is en het milieu nauwelijks belast. De borden kunnen straks na gebruik of als ze beschadigd zijn zo weer het productieproces in, zonder toevoeging van andere grondstoffen. Het materiaal wordt onder andere ook nog gebruikt voor terrasplanken en boten, als vervanging van teakhout”, vertelt Lebbink.

„Nee, dat ik als reclamemaker ooit ’biobased verkeersborden’ zou ontwikkelen had ik nooit kunnen denken”, zegt de Harderwijkse ondernemer lachend.