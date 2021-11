Amsterdamse raad wil geen Nederlandse vlag, wel steun voor ’BOA-hoofddoek’

Fractievoorzitter Wil van Soest diende de vlagmotie woensdag in tijdens een debat over de begroting. Het leidde in de zaal bij collega-raadsleden tot gezucht en rollende ogen. Anderen stelden via social media dat er al een Nederlandse vlag op het stadhuis wappert. ’Vlaggen horen buiten, en het roodwitblauw hangt iedere dag, naast de EU-Vlag en de vlag van de stad gewoon te wapperen op het stadhuis...’ schreef D66-raadslid Jan-Bert Vroege op Twitter.

Wil van Soest baalt dat haar motie het niet gehaald heeft. „Amsterdam huilt waar het eens heeft gelachen. De lieve en vrije stad van weleer kiest wel voor een hoofddoek voor de Boa’s maar stemt tegen de Nederlandse vlag in de raadszaal. Gelukkig zijn de verkiezingen in zicht. Er valt écht wat te kiezen”, zegt Wil van Soest.

Duimen de lucht in

Bij een motie van DENK over een BOA-hoofddoek gingen de duimen namelijk wel de lucht in. De partij vraagt het college te onderzoeken of (aspirant) boa’s behoefte hebben aan een ’upgrade’ van het uniform dat volgens de partij nu ’niet inclusief’ is. Vooral mensen die om religieuze overtuiging hun hoofd bedekken, worden met het huidige uniform uitgesloten, vindt de partij. Niet alleen hoofddoekdragers, maar ook tulbanddragers en mannen met een keppeltje.

„Twee keuzes van deze raad: het handhaversuniform islamiseren en de Nederlandse vlag afwijzen. Het lijken details maar het is buitengewoon zorgwekkend in de in naam seculiere hoofdstad van Nederland”, zegt JA21-fractievoorzitter Annabel Nanninga. „Als ik cynisch ben: die miljarden voor Amsterdam kan Nederland wel beter besteden, maak Den Haag maar de hoofdstad, Amsterdam kan zoals Ollongren wilde een republiek worden en geld uit Golfstaten proberen te regelen. Maargoed, wij geven natuurlijk niet op, we hopen vanuit de bonden op verzet tegen de hoofddoek.”

De Nederlandse Boa Bond reageerde eerder in de Telegraaf al verbaasd op de motie. Volgens voorzitter Ruud Kuin speelt deze kwestie helemaal niet bij handhavers. In zijn ’zeer diverse achterban’ heeft hij nooit klachten of signalen opgevangen, zo stelde hij.