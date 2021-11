Brand in pand met deelscooters Felyx in Capelle aan den IJssel

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - Op een bedrijventerrein in Capelle aan den IJssel woedt een grote brand. Het vuur begon in een gebouw aan de Radarstraat met deelscooters van het bedrijf Felyx en sloeg over naar het pand ernaast.