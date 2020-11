Man die meisjesvoeten kuste in Gent stapt naar politie

Dat meldt het OM van Oost-Vlaanderen. De man heeft ingestemd met een behandeling voor zijn gedrag.

Er circuleerden al sinds 2006 verhalen over een voetenfetisjist in het Gentse studentenmilieu. Vorige maand verspreidde de politie een landelijk opsporingsbericht nadat de vermoedelijke dader was gefilmd door bewakingscamera’s. Daar kwam een doorslaggevende tip uit Frankrijk op. Zeventien vrouwen hadden aangifte gedaan.

’Hij telde af’

In het opsporingsbericht werd beschreven hoe op 31 juli een van de slachtoffers in haar studentenhuis werd benaderd. De man probeerde door middel van gebaren en geluiden aan te geven dat hij hulp nodig had of iets wenste. Nadat het meisje hem papier en potlood had gegeven om zijn bedoelingen duidelijk te maken, tekende hij „heel simplistisch een huisje, een meisje en een blote voet”, aldus het politiebericht.

Vervolgens gebaarde hij dat ze moest gaan zitten. Daarop begon hij haar rechterschoen open te doen. „Hij nam haar blote voet, plaatste die tegen zijn neus en telde af tot vijf op zijn andere hand. Plots leek het er op dat de man gefrustreerd raakte en haakte hij af. In het naar buiten gaan, deed hij nog gebaren om zich te excuseren.”

Probleem

De man heeft erkend dat hij een probleem heeft, aldus de politie. Na het verhoor mocht hij naar huis, op voorwaarde dat hij in behandeling gaat en daarvan bewijsstukken aan het OM overlegt.