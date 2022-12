Premium Het beste van De Telegraaf

Snoeien op grote hoogte in Burgers’ Zoo: ’Prachtvak met al die dieren in de nabijheid’

Door Edwin Rensen Kopieer naar clipboard

Jeroen Kuiper, hoofd plantenverzorging bij Burgers’ Zoo: „Het is heel arbeidsintensief.”

Arnhem - Terwijl de winter net zijn intrede heeft gedaan werken de plantenverzorgers in Burgers’ Bush in Arnhem zich in het zweet bij het snoeien van maar liefst 25.000 kilo tropisch regenwoud. Een bijna surrealistisch tafereel. „We moeten voorkomen dat de uitdijende kapokboom niet al het licht wegneemt”, weet hoofd plantenverzorging Jeroen Kuiper.