Honderden migranten Lesbos naar Griekse vasteland

Uitgerust met beschermende maskers en handschoenen werden de migranten in bussen, waarvan om hygiënische redenen slechts de helft werd bezet, naar de haven van Mytilini, de belangrijkste stad van het eiland, gebracht. Met twee veerboten worden zij naar het Griekse vasteland gebracht. Nog eens honderd migranten zullen volgens mediaberichten dinsdag van Lesbos naar Piraeus reizen.

Volgens berichten uit kringen rond het ministerie van Migratie worden vooral ouderen, zieken en gezinnen naar het vasteland gebracht. Ze worden ondergebracht in hotels, appartementen en kampen in bijna alle delen van het land. Tot nu toe zijn er geen coronabesmettingen geregistreerd in de kampen op de eilanden. Na het uitbreken van de pandemie heeft Athene de gezondheidscontroles in de kampen op Lesbos, Chios, Samos, Leros en Kos met extra personeel versterkt.

Een meisje krijgt een mondmasker, zondag op Lesbos. Ⓒ AFP

Lichte afname opvangkamp

Athene heeft de afgelopen weken al honderden migranten naar het vasteland laten overkomen. Al wekenlang komen nauwelijks meer migranten uit Turkije op de eilanden aan. Als gevolg daarvan is het aantal mensen dat in de kampen op de eilanden woont, gedaald van ongeveer 42.300 in maart tot 38.300 begin mei. Toch zijn de kampen met een capaciteit van ongeveer 7000 mensen nog steeds overbevolkt.

