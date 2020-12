Mannen klemgereden en met geweld beroofd op snelweg A27

Vanuit Utrecht reden de uit Delft en Hilversum afkomstige mannen richting Hilversum en op de snelweg werden ze achtervolgd. Op de A27 werden ze klemgereden, waarbij de auto half op de vluchtstrook kwam te staan en de twee met geweld werden beroofd. Een van de slachtoffers is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. Wat er is buitgemaakt, maakt de politie niet bekend.

De politie denkt dat passerende automobilisten hebben gezien wat er is gebeurd en vraagt getuigen zich te melden of bijvoorbeeld beelden in te leveren die zijn vastgelegd met de dashcam.