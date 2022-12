LIVE | Slavernijstichtingen willen excuses op 19 december voorkomen

Video

'Kremlin is heel kwetsbaar voor zulke acties'

Amerika stapt als wapenleverancier af van het principe dat Oekraïne geen doelen meer mag treffen in Rusland. Is dit een nieuw hoofdstuk in de oorlog? Daarnaast lijkt ook de onvrede binnen het Russische leger nog verder te groeien. Bob Deen, Rusland-expert van Clingendael, over de laatste ontwikkelin...