Rechter wijst eis af om excuses over slavernijverleden uit te stellen

„Stelletje racisten!”, schreeuwde een aanwezige in zijn emotie, kort nadat de rechter had bepaald dat hij de eisen moest afwijzen omdat hij geen oordeel kan geven over een ethische, morele kwestie. „De Staat doet iets wat het niet hoeft te doen”, gaf hij aan. „Ik snap dat dat teleurstelling oproept.” Dat deed het inderdaad. Terwijl de voorzieningenrechter al was vertrokken, nam de woede in de zittingszaal alleen maar toe.

Al tijdens de zitting maakten enkele aanwezigen duidelijk dat ze, wat de rechter ook zou beslissen, niet akkoord zouden gaan met de datum van 19 december. „We accepteren die excuses echt niet”, zei een vrouw ferm, terwijl ze boos wegbeende. Voor de betrokkenen was komende maandag geen optie, daarom wilden ze de Staat via een snelle rechtsgang als laatste redmiddel dwingen om later, 1 juli werd genoemd, excuses te maken voor het slavernijverleden van Nederland. Die dag is het, komend jaar, 160 jaar geleden dat de slavernij formeel werd afgeschaft. „Een waardige en heilige datum”, zei advocate Breeveld, die vindt dat haar cliënten niet zijn gekend in het traject.

’4 en 5 mei’

De stichtingen – waaronder Keti Koti, Eer en Herstel, Wi Kon Na Wan en Mart Radio – willen vasthouden aan 1 juli 2023, omdat het dan precies 160 jaar geleden is dat de slavernij formeel is afgeschaft, hoewel sommige mensen ook aanhouden dat dat tien jaar later pas het geval was. „Je gaat ook geen activiteiten voor 4 en 5 mei op een andere datum organiseren”, zei een van de betrokkenen.

De landsadvocaat putte zich uit in spijt over hoe het traject is gelopen en over dat mensen zich gepasseerd en niet betrokken voelen. „Het kabinet heeft diepe spijt en berouw, en hecht aan een goede dialoog”, betoogde hij. „De Staat zal, ongeacht de uitkomst, de verbinding met eisers blijven zoeken. De Staat wil niet tegenover eisers staan, maar juist met hen optrekken. We voelen zeker een morele verantwoordelijkheid.” Maar er is geen grond voor de eis van de partijen, zei hij daarbij. „Het kabinet moet lastige keuzes maken. Het maken van die keuzes is niet onrechtmatig.”

Dat was de rechter met hem eens. Vicepremier Kaag is inmiddels naar Suriname gereisd om namens het kabinet met de regering van Suriname en andere partijen overleg te voeren over de geplande excuses. Het kabinet gaat, met de gerechtelijke uitspraak onder de arm, verder met de voorbereidingen voor maandag 19 december. Alles wijst erop, gaf ook de landsadvocaat toe, dat die datum zal worden aangehouden.