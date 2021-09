Nog slechts 16 van 110 opgepakte ’coke-uithalers’ zitten vast

Premium Binnenland

’Slachtoffer dodelijke steekpartij Ypenburg dacht dat hij deur opendeed voor prostituees’

Bewoners van de Lindberghlaan in de Haagse wijk Ypenburg zijn geschokt door de dood van buurtbewoner Pablo. De veertiger, die geboren is in de Dominicaanse Republiek, is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen.