’Nederland ligt dwars bij verplichte gratis PCR-test’

Het voorstel moet nog worden goedgekeurd. Nederland is dus vooralsnog tegen, meldt BNR. Nederland vreest dat commerciële aanbieders de dupe worden als de test gratis wordt.

GL-Europarlementariër Tineke Strik zegt daarover: „Het gaat over de onderhandelingen tussen parlement en de raad. Nederland is niet enthousiast en wil het wel mogelijk houden om de kosten van PCR-tests in rekening te brengen. Op de markt is een test al gauw 100 euro, dus het kan echt een drempel vormen, zeker als je met een gezin moet reizen en vaker een test moet laten doen.”

De lidstaten moeten het voorstel nog goedkeuren. De wetgeving zou eigenlijk op 1 juni moeten worden aangenomen. Lidstaten hebben bovendien een overgangsperiode van zes weken bedongen, maar „dan zit je al op half tot eind augustus voordat dat ingaat en dan is de vakantie voor veel mensen al voorbij”, zegt Strik.