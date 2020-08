Twee katten dood door brand in portiekflat in Schiedam

Ⓒ JBMedia

SCHIEDAM - In een woning van een portiekflat in Schiedam heeft dinsdagavond een korte, maar felle brand gewoed. Daardoor zijn twee katten omgekomen. De flat is door de brandweer ontruimd en veertien mensen zijn door het ambulancepersoneel nagekeken vanwege het inademen van rook. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle.