Man leeft 15 jaar van uitkering dode moeder

Toen Rose Greenberg in 2004 overleed, gaf zoonlief Richard dat niet door, schrijft de Miami Herald. En zo streek hij ruim 200.000 euro op in de loop der jaren. Pas in juli afgelopen jaar kwam de uitkeringsinstantie erachter dat Rose al heel lang dood was.

De nu 67-jarige man heeft al een heel lang strafblad, maar nu komt deze veroordeling er waarschijnlijk ook nog bij.

De straffen op fraude zijn in de VS niet misselijk. Hij riskeert tien jaar en een boete van ruim 200.000 euro.