Wat voert Trump in zijn schild?

Waar alle ogen normaliter zijn gericht op de nieuwe president, blijft Donald Trump in de schijnwerpers staan. De tweede afzettingsprocedure van de voormalig president is opmerkelijk van start gegaan. In een nieuwe aflevering van de podcast ‘Uncle Joe – een blik op de VS’ bespreken buitenlandredacteuren Thijs Wolters en Frank van Vliet de opvallende details uit het impeachment-proces. Waarom heeft Trump toch altijd van die belabberde advocaten? En wat houdt de oud-president bezig sinds hij het Witte Huis heeft verlaten? Uiteraard gaat het in de podcast ook over Joe Biden, die mogelijk nu al zijn grootste troef heeft verspeeld.