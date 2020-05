Gewelddadige tbs’er Hendrik M. neemt wederom de benen, zoekactie gestart

„Hij heeft zich inderdaad onttrokken aan zijn onbegeleid verlof”, vertelt Elsbeth Kleibeuker van het OM. Volgens misdaadblog Misdaadjournalist, die de ontsnapping ontdekte, zou hij zijn ontsnapt toen hij op de fiets een boodschap ging doen in Assen, in de buurt van de kliniek waar hij wordt behandeld. Maar of dat klopt, daar kan het OM ’geen uitspraken over doen’. „Wij gaan over de opsporing van deze man. En we kunnen zeggen dat hij op 8 mei niet terug is gekomen van een onbegeleid verlof.”

Hoe de opsporing in z’n werk gaat, kan het OM ook niet zeggen. „Dat zou teveel prijsgeven over hoe wij te werk gaan in dit soort zaken”, vertelt de woordvoerster. „Samen met politie en justitie zijn we naar hem op zoek en we willen hem graag vinden.” Het OM wenst te benadrukken dat ’het risico op recidive laag wordt ingeschat’. Dit zou, volgens het Openbaar Ministerie, gezegd kunnen worden op basis van het beeld dat van de man bestaat en zijn gedrag tegenover behandelaars. Hij zat in de laatste fase van zijn behandeling en mocht daardoor op onbegeleid verlof.

Flink strafblad

Dat zou wel een gedragsverandering betekenen van Hendrik M., want toen hij in 2006 er vandoor ging werd verteld dat het zou gaan om een ’ziekelijk gewelddadig persoon’. En toen de Limburger in 2016 de benen nam werd hij ook omschreven als ’extreem gewelddadig’. De tbs’er beroofde en mishandelde toen een 78-jarige man in de buurt van Den Bosch. De man heeft een flink strafblad met onder andere inbraken, mishandelingen en verkrachtingen op zijn kerfstok.