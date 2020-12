Kans op gladheid door vorst na kletsnatte maandag

Amsterdam - In de nacht van maandag op dinsdag kan op sommige plaatsen glad worden door bevriezing van natte wegen. Na een kletsnatte maandag gaat het op veel plaatsen een graadje vriezen. Vooral in het midden, zuiden en oosten van het land is het oppassen. Vooral op bruggen en viaducten waar niet wordt gestrooid kan het in de ochtend spekglad zijn.