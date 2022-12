Tientallen varkens omgekomen door uitvallen stalventilatie Rhenen

RHENEN - Tientallen varkens zijn zondag omgekomen in een varkensstal aan de Sundertweg in Rhenen (Utrecht) doordat de stalventilatie was uitgevallen. Eerder meldde Veiligheidsregio Utrecht dat honderden varkens het niet hadden overleefd, maar een groot deel bleek buiten bewustzijn en toch niet dood, aldus een woordvoerder. In de stal stonden zo'n achthonderd varkens. 39 varkens zijn omgekomen.