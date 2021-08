Verkrachter na 46 jaar opgepakt dankzij dna-match dochter die hij bij slachtoffer verwekte

Een avondje babysitten in 1975 eindigde in een nachtmerrie voor een toen 13-jarig meisje. De dader, Carvel Bennett, had haar gevraagd om op zijn kinderen te passen. Later die avond werd ze bij hem thuis verkracht, waardoor ze zwanger raakte.

De baby, Daisy, werd vlak na de geboorte ter adoptie afgestaan. Ze groeide op in een pleeggezin en ontdekte op 18-jarige leeftijd het verhaal van haar biologische moeder; onder welke omstandigheden zij op de wereld was gekomen.

Daisy deed vervolgens een DNA-test, die aantoonde dat Bennett haar vader is. Ze nam contact op met haar biologische moeder en besloot de zaak, die door de politie in 1975 is onderzocht maar nooit voor de rechter is gekomen, voort te zetten.

Haar moeder wilde in eerste instantie de rechtszaak niet heropenen, omdat ze het trauma niet wilde herbeleven. Agenten hadden haar in 2014 ook al benaderd of ze een klacht wilde indienen. Maar paar jaar later, in 2019, veranderde ze van gedachte en Bennett werd opgepakt.

Tekst loopt verder onder de foto.

Eenzaam

Bennett, die aanvankelijk ontkende dat hij de vader is, gaf uiteindelijk toe dat hij seks had gehad met het slachtoffer. Maar hij beweerde dat zij ermee had ingestemd. Ook zou zij tegen hem hebben gezegd dat ze 16 jaar was. De rechter geloofde daar niks van en noemde het ‘victim-blaming’.

In een verklaring vertelde het slachtoffer hoe eenzaam ze zich heeft gevoeld. ,,Mensen zeiden dat ze me walgelijk vonden omdat ik zo jong zwanger was’’, aldus het slachtoffer.

Ook Daisy heeft littekens aan de gruwelijke daden overgehouden. In haar verklaring beschreef ze hoe Bennett de relatie met haar moeder heeft vernietigd. ,,Omdat jij ervoor hebt gekozen om een kind te verkrachten, betalen wij de boete.’’

De rechter erkende hoeveel schade Bennett heeft aangebracht aan zowel de moeder als de dochter. De dader gaat 11 jaar de gevangenis in.

Daisy en haar moeder hebben contact, maar door alles wat er is gebeurd, loopt dat moeizaam.