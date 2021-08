Politie vindt vermist meisje terug in weiland met behulp van infraroodcamera

Het kleine meisje was ’s avonds vermist geraakt in de landelijke omgeving rondom het huis van haar ouders. De ouders van het meisje schakelden de politie in toen ze ontdekten dat hun dochter was verdwenen. „Dit is ergste nachtmerrie van elke ouder”, schrijft de politie over de vermissing op Twitter.

Omdat de avond al was gevallen over het zuidwesten van Engeland maakte de politie gebruik van een infraroodcamera op een helikopter om het meisje op te sporen. Met succes, het meisje werd door de camera’s gevonden aan de rand van een weiland. Ze was zo’n 600 meter van haar ouderlijk huis in slaap gevallen en kon door toegesnelde agenten veilig worden thuisgebracht.

De kleuter is in het ziekenhuis nagekeken maar bleek niet gewond te zijn geraakt.