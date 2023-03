Minister Weerwind wil nazorg voor gediscrimineerde gevangenen

Weerwind weet niet of er op dit moment sprake is van racisme en discriminatie in gevangenissen, zo schrijft de D66-bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer. Toch vindt hij het belangrijk ’om alertheid en bewustwording binnen alle lagen van de organisatie te vergroten’.

Volgens Weerwind moet iedereen in de gevangenis, zowel de gedetineerden, medewerkers als bezoekers, zich veilig kunnen voelen. Als toch sprake is van racisme of discriminatie, moet altijd melding gemaakt kunnen worden en moet er ook iets met die meldingen worden gedaan. De medewerkers moeten hun best doen om dit soort misstanden te voorkomen en eventuele problemen op te lossen. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft hier een plan voor gemaakt.

Alertheid

Het is de bedoeling dat gevangenissen extra aandacht gaan besteden aan preventie. Ook moeten ze beter reageren als het misgaat en beter zorgen voor mensen die slachtoffer zijn geworden. Dat raadde de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in juni al aan. De RSJ zei toen in een advies geen aanwijzingen te hebben dat racisme en discriminatie een structureel probleem zijn. Wel vroeg de Raad vanwege ’het gesloten en gedwongen karakter’ om extra alertheid.

Vertrouwenspersonen moeten beter worden toegerust op het omgaan met meldingen, schrijft Weerwind. „Ook gaat DJI na of bij justitiabelen voldoende bekend is waar zij terecht kunnen met een melding en of er voldoende mogelijkheid is om vertrouwelijk melding te doen van discriminatie en racisme.” Naar aanleiding daarvan kan onderzoek worden gedaan, waarna een sanctie kan volgen. „Afhankelijk van de ernst kunnen maatregelen getroffen worden, variërend van een berisping tot ontslag op staande voet.” Ook wordt gewerkt aan nazorg als er racisme of discriminatie wordt geconstateerd. Zo kan er volgens Weerwind worden doorverwezen naar geestelijke verzorgers.

Kritiek

Weerwind krijgt regelmatig kritiek vanuit de Tweede Kamer op zijn beleid in gevangenissen, al gaat die kritiek niet over discriminatie of racisme. Critici verwijten hem slap optreden in met name de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar levensgevaarlijke gevangenen te veel vrijheid zouden krijgen om hun criminele handelingen voort te zetten. Volgens Kamerleden grijpt Weerwind niet voldoende in. Ook zou de bewindspersoon te weinig doen aan de hoge werkdruk in het gevangeniswezen.