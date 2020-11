Trump-aanhangers belagen Biden-campagnebus in Texas

Trump-aanhangers, gezien van uit een Biden-bus tijdens een campagne in Georgia. Ⓒ EPA

AUSTIN - De Amerikaanse recherche FBI is een onderzoek begonnen naar het belagen van een campagnebus van de Democratische presidentskandidaat Biden door aanhangers van president Trump. Door het incident in Texas zag de Democratische partij zich gedwongen enkele verkiezingsbijeenkomsten in de zuidelijke staat te schrappen, melden Texaanse media enkele dagen voor de verkiezingen van dinsdag. Biden zelf bevond zich niet in de bus.