Trumps ijsbanen blijven open

In een vlaag van politieke correctheid/verstandsverbijstering besloot het stadsbestuur van New York om na de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari Trump te straffen door zijn twee schaatsbanen in de stad - de Wollman en Lasker ijsbaan - te sluiten. De aanblik van Trumps naam die prijkt op de ijsveegmachines was de stadsbestuurders te veel geworden.

De Blasio

Maar het stadsbestuur - onder leiding van de Democratische burgemeester Bill de Blasio - had buiten de tienduizenden, zo niet honderdduizenden New Yorkers gerekend die zijn groot geworden met schaatsen tussen de wolkenkrabbers.

Toen deze zondag de ene na de andere klacht bij het stadsbestuur via de sociale media binnenkwam, wist het bestuur niet hoe gauw het besluit kon worden teruggedraaid. Tot nader order blijven de schaatsbanen gewoon open.

Dat zal niet meer dan een paar weken zijn, zo liet het bureau van de burgemeester weten. „Vergis je niet, we zullen geen zaken meer doen met de Trump Organisatie in de toekomst. Aanzetten tot een opstand is niet iets wat we zullen vergeten of vergeven”, aldus de woordvoerder van de burgemeester Bill Neidhardt.

