Een op de vijf basisschoolleerkrachten besmet: leraren voelen zich belazerd

Nu de coronacijfers weer oplopen, begint het aardig te rommelen op de scholen in ons land. Inmiddels regent het weer verhalen van ouders waar hun kroost naar huis wordt gestuurd vanwege een grote corona-uitbraak. Hierdoor wordt het ook steeds ingewikkelder om het onderwijs op een normale manier voort te zetten, erkent Van Gelder. „Er is steeds meer lesuitval, terwijl we deze periode juist wilden besteden aan het inlopen van de leerachterstanden. Dat is heel zorgelijk.”

De nieuwe RIVM-analyse laat volgens Van Gelder precies zien waar ze al bang voor was. Volgens het instituut komen ongeveer zestigduizend bevestigde corona-besmettingen tot nu toe van onderwijspersoneel. Basisschoolmedewerkers spannen de kroon, met ruim twee derde van de coronagevallen. Afgezet tegen het totale aantal mensen werkzaam in de sector, liep 21 procent op enig moment afgelopen anderhalf jaar corona op. Dat is meer dan de gemiddelde Nederlander tussen de 18 en 69 jaar. Van hen raakte 13 procent afgelopen anderhalf jaar officieel besmet.

Risico

De bond voelt zich dan ook belazerd door de verantwoordelijke ministers. „Er is ons altijd verteld dat leraren niet meer risico zouden lopen op een coronabesmetting. Deze cijfers laten zien dat dat gewoon niet klopt”, zegt de AOb-voorzitter. „Ook werd gezegd dat jonge kinderen nauwelijks een rol spelen in de verspreiding van het virus, maar ook dat zien we niet terug in de cijfers. Het wordt op deze manier steeds moeilijker om te vertrouwen op de overheidsadviezen.”

Naast het primair onderwijs is ook het voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en het mbo – het RIVM pakt deze groep samen - met ruim 10.000 positief getest hard getroffen. In totaal is zo’n 6 procent van de werknemers een of meerder keren officieel besmet is geraakt. Het is aannemelijk dat mbo-medewerkers het aandeel naar beneden halen, omdat dat type onderwijs sinds de start van de pandemie langer en vaker gesloten was voor studenten en medewerkers dan het voortgezet- en speciaal onderwijs.

Geen kerstgala’s en andere festiviteiten

Het laat volgens Van Gelder zien dat er extra maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat het onderwijs veilig kan worden voortgezet. Zeker omdat het RIVM constateert dat het werkelijke aantal besmettingen een stuk hoger zal liggen, vooral omdat het grootschalig testen pas sinds juni 2020 gebeurt. „Naast dat we het testbeleid in de klas weer moeten aanscherpen, moeten we ook bezoekers in de school – zoals ouders – zoveel mogelijk weren. Dus even geen kerstgala’s en andere festiviteiten. Bovendien horen we regelmatig dat leerkrachten in discussie moeten met ouders die, tegen alle richtlijnen in, hun zwaar hoestende kind met klachten toch naar school brengen. Dat is echt te veel gevraagd in deze tijd.”

Ook zijn er zorgen over de ventilatiesystemen, die op veel plekken nog steeds niet op orde zijn. Van Gelder: „Onbegrijpelijk dat schoolbesturen met droge ogen blijven beweren dat het prioriteit is, terwijl het op zoveel plaatsen nog steeds niet is geregeld. Het wordt winter, we redden het niet met een open raampje en in sommige gevallen kan dat raam niet eens open„.

Met de toenemende coronaproblemen ziet het er somber uit voor het onderwijs. Daarom is het volgens de AOb-voorzitter goed om te onderzoeken of onderwijspersoneel, net als het zorgpersoneel, voorrang kan krijgen voor de boosterprik. „We willen zorgen dat onderwijs zo veel als mogelijk door kan gaan en er geen leerlingen de dupe worden. We hebben immers al te maken met een tekort aan leraren en de griep die rondwaart.”