Politie deelt al 1400 boetes uit voor negeren coronamaatregelen

De hoogte van de boete voor individuele burgers is 390 euro. Of er uitschieters naar boven bij zitten, bijvoorbeeld voor bedrijven die zich niet aan de regels houden, houdt de politie niet minutieus bij. „Het gaat ook echt om het aantal boetes dat de politie heeft uitgeschreven”, vertelt Helma Huizing van de Nationale Politie. „Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog boa’s die boetes uitdelen.” Hoeveel dat er bovenop het politie-totaal nog eens zijn, is nog niet bekend.

De politie benadrukt overigens dat de ’klassieke’ criminaliteit ook de afgelopen anderhalve week weer laag is. „Exacte aantallen hebben we nu niet, maar het aantal overvallen en inbraken is echt heel laag”, vertelt Huizing. „Mensen zijn natuurlijk heel veel thuis.” Daartegenover staat dat online criminaliteit wel toeneemt.