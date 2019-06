Negen op de tien Nederlanders willen auto houden

Ruim negen op de tien autobezitters willen de eigen auto houden. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

Amsterdam - Net zo min als er in de praktijk ’vliegschaamte’ is, hebben Nederlanders moeite met autorijden. Slechts vijf procent voelt zich wel eens schuldig om met de auto op vakantie te gaan. Wel staat bijna de helft van de bevolking open voor deelvervoer in Nederland, maar ruim negen op de tien willen de eigen auto houden.