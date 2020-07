OM: ontslag van rechtsvervolging na doodrijden woningovervaller

De 46-jarige overvaller kwam naar de woning van K. en zijn vrouw in de Arnhemse wijk De Laar-Oost om een dure Rolex te kopen, dat op Marktplaats te koop was aangeboden. Een vriend van K. deed open, waarop de overvaller begon te schieten.

K. gooide de overvaller het horloge en ook nog geld toe en vluchtte achter zijn vrouw aan de achtertuin in en de schutting over, naar de daarachter gelegen doorgaande Randweg. Daar stapten ze in het toevallig passerende busje van een maaltijdbezorger die ze kenden. K. ging achter het stuur zitten. Hij reed weg, keerde om en overreed de overvaller en keerde vervolgens weer om en overreed de overvaller nogmaals.

K. reageerde omdat de overvaller op de bus richtte en schoot. „Dat gaat zo snel, je lichaam handelt voor jou”, zei hij in de rechtbank. De officier van justitie denkt dat ze elkaar niet opzochten, maar dat de vluchtende overvaller en de vluchtende K. elkaar onbedoeld opnieuw op straat troffen, waarop in luttele seconden de geschrokken overvaller schoot en de geschrokken K. hem meteen aanreed.

Deskundigen konden niet vaststellen of de overvaller nog leefde na de eerste aanrijding, maar dat het waarschijnlijk is dat hij door de tweede aanrijding overleed. Vermoedelijk vormde hij na de eerste al geen bedreiging meer. Toch reed K. hem weer aan. Gedragsdeskundigen stelden dat de acute paniek K. toen nog steeds parten speelde. Volgens het OM en K.’s advocaat Geert-Jan Knoops is er daarom sprake van noodweer bij de eerste aanrijding en noodweerexces bij de tweede.